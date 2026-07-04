Дачникам рассказали, как правильно поливать растения в жару
Полив растений холодной водой может негативно сказаться на урожае. Об этом рассказал агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с деловой газетой «Взгляд».
Многие владельцы загородных участков имеют скважины с холодной водой, которую используют для полива растений. Однако полив теплолюбивых культур, таких как перец, томаты и огурцы, ледяной водой из шланга может быть вреден для растений. Они испытывают стресс и могут погибнуть, пояснил эксперт.
Для полива лучше использовать воду комнатной температуры, предварительно оставив её в бочках для отстаивания. Викулов рекомендует поливать растения утром или вечером, когда они легче переносят жару.
В теплицах и парниках особое внимание следует уделить вентиляции, подчеркнул агроном. При температуре выше 30–35 градусов томаты перестают формировать плоды, поэтому теплицы необходимо максимально открывать или устанавливать в них вентиляторы. Закрывать теплицы в жару недопустимо, так как температура внутри может подняться до 45–50 градусов, что приведёт к гибели растений, предупреждает агроном. Также важно проводить мульчирование, особенно для культур с поверхностной корневой системой.
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