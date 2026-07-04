Дачникам рассказали, как правильно поливать растения в жару

04 июля 2026, 12:06

Агроном Викулов: полив холодной водой губит урожай

Фото: iStock/Valeriy_G

Полив растений холодной водой может негативно сказаться на урожае. Об этом рассказал агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с деловой газетой «Взгляд».