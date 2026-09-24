В Северной Осетии водитель «семёрки» на скорости сбил двух подростков
В городе Алагире водитель «семёрки» сбил двух подростков-пешеходов. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД по РСО-Алания».
ДТП произошло поздно вечером 23 сентября. По предварительной информации, за рулём ВАЗ-21074 находился юноша 2007 года рождения — он не справился с управлением и наехал на двух несовершеннолетних.
Подростков доставили в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы во Владикавказе. В настоящее время правоохранители работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость с учётом дорожных и погодных условий и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов и мест возможного появления детей.
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