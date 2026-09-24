Россиянам назвали овощ, который считается «королем» диетического питания
Кабачок — это «король» диетического питания. Подробнее о его пользе в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморского края, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
По словам специалиста, этот овощ является уникальным. Он хорошо подходит детям, пожилым, спортсменам и тем, кто восстанавливается после болезней. В 100 граммах свежего кабачка содержится всего 24–27 килокалорий. Низкая энергетическая ценность и высокое содержание воды делают его незаменимым в рационе для снижения веса.
Кабачок дает ощущение сытости, но не перегружает организм. Он обогащает любое блюдо клетчаткой, при этом нейтральный вкус овоща позволяет сочетать его с самыми разными продуктами. Кабачок едят сырым, добавляют в салаты, тушат и запекают. В супах он может заменить картофель. Также Ямилова советует класть кабачок в фарш для котлет и тефтелей.
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