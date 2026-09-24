Россиянам назвали овощ, который считается «королем» диетического питания

24 сентября 2026, 03:58

Диетолог Ямилова назвала кабачок незаменимым овощем для похудения

Фото: iStock/vaaseenaa

Кабачок — это «король» диетического питания. Подробнее о его пользе в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморского края, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.