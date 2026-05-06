Биолог раскрыл, когда высаживать перцы и огурцы в открытый грунт
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Мацишина Наталия посоветовала высаживать перцы и огурцы лишь после окончания резких перепадов температуры. Об этом пишет РИА Новости.
Ученый пояснила, что огурец особенно остро реагирует на холод. Ночные плюс восемь тормозят рост и повышают риск корневой гнили. Для этой культуры почва должна прогреться до +15–18. Днем растениям нужен воздух в пределах +24–30.
Мацишина добавила, что с огуречной рассадой не стоит торопиться. Иногда выгоднее посеять семена сразу в грядку и накрыть их временным укрытием. Перцы переносят прохладу чуть легче. Их лучше высаживать при прогреве земли от +15 и ночных значениях не ниже +12–15. Самый комфортный режим для этой овощной культуры держится в пределах +22–28. Если тепло еще не установилось, спешка может навредить будущему урожаю.
