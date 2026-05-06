Освобождённая из скам-центра россиянка рассказала о перепродаже граждан, попавших в рабство в Азии
Попавших в рабство в Азии людей, включая граждан РФ, могут перепродавать или использовать в особо опасных преступных операциях. Об этом рассказала РИА Новости россиянка, сумевшая выбраться из скам-центра в Мьянме.
Изначально жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы — как правило, в Мьянме, Камбодже и Лаосе. По прибытии у людей отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
Россиянка пояснила, что сама откликнулась на вакансию, которую опубликовали в популярном Telegram-канале. Предложение выглядело убедительно, а общение с «работодателем» напоминало обычный рекрутинг. Пострадавшей удалось избежать худшего сценария благодаря быстрой реакции. Позже она узнала о перепродаже обманутых людей между преступными структурами.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданку России освободили из мошеннического колл-центра совместными усилиями дипломатов, российского МВД и мьянманских силовиков.
