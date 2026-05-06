В «ЛизаАлерт» перечислили самые опасные для ребёнка места на даче

06 мая 2026, 03:45

Инструктор отряда «ЛизаАлерт» Абрамова назвала самые опасные для ребёнка места на даче

На даче самыми опасными для ребёнка местами являются колодцы, накопители воды и выгребные ямы. Об этом рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.





Она объяснила, что такие зоны могут привести к трагедии, если дети играют рядом без контроля. Родителям следует по возможности исключить колодцы, накопители воды и выгребные ямы с территории участка или сделать их недоступными. Если нет возможности устранить потенциально опасную зону, необходимо огородить её так, чтобы ребёнок не мог подойти.





«Мы не можем сказать ребенку один раз «не ходи» и быть уверенным, что он туда не пойдет. Поэтому взрослые всегда должны контролировать своих детей и не отпускать их из-под своего присмотра», — добавила Абрамова.