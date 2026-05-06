Экономист назвала размер пенсии при отсутствии трудового стажа
Отсутствие трудового стажа не означает, что житель России останется без выплат: в таком случае можно рассчитывать на социальную пенсию, однако для ее получения нужно выполнить ряд условий. Об этом рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист объяснила, что социальную пенсию назначают на пять лет позже страховой, и её размер меньше, поскольку она не зависит от трудового стажа и пенсионных баллов, а является государственной поддержкой. С 1 апреля текущего года средний размер этой выплаты составляет 16 569 рублей.
По словам Ивановой-Швец, если после всех выплат пенсия оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, гражданину назначается социальная доплата до этого уровня.
Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что у ряда категорий граждан с 1 апреля увеличится размер пенсии.
