В Кузбассе вновь заметили медведя, который вышел к людям
В поселке Каз Таштагольского округа Кемеровской области местные жители заметили медведя, который вышел к жилым домам в поисках пищи. Кадры с косолапым распространились в соцсетях.
На видеозаписи видно, как хищник спокойно ходит по зарослям, проходится вдоль забора частного домовладения, но агрессии не проявляет. По данным VSE42.RU, в последние недели медведи все чаще выходят к людям из-за лесных пожаров и слабого урожая орехов и ягод в тайге. Дикие животные вынуждены искать еду у человеческого жилья. Специалисты призывают людей проявлять осторожность и не подходить близко к зверю.
Тем временем «Сiбдепо» пишет, что в Кузбассе с 21 по 26 августа охотники смогут подать заявку на лицензию для отстрела бурых медведей в Таштаголе и Междуреченске. Об этом рассказал министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Евгений Бойко.
Такое решение приняли после того, как под Междуреченском животное напало на рыбака, которому чудом удалось спастись. Необходимое разрешение получат только те охотники, которые состоят в государственном реестре. В текущем сезоне утвердили квоту на отстрел 866 особей.
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