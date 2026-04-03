Биолог раскрыла, сколько куриных яиц можно съедать в день без вреда
Яичные белки содержат холестерин, однако два-три куриных яйца в день можно съедать без вреда для здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
При наличии медицинских противопоказаний, таких как аллергия, непереносимость белка или проблемы с холестерином, перед включением яиц в рацион необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию.
Лялина советует готовить яйца до полной готовности, чтобы желток не оставался жидким. Это поможет избежать заражения сальмонеллой, которая может сохраняться на скорлупе и внутри яйца до трех недель. Признаки заражения включают тошноту, рвоту, диарею, спазмы в животе и повышение температуры.
Чтобы защитить себя, важно тщательно термически обрабатывать яйца, так как бактерии погибают при нагревании. Особенно опасны блюда с сырыми яйцами, такие как «глазунья» с жидким желтком, домашний майонез, кремы и гоголь-моголь. Если вы не уверены в качестве и чистоте яиц, лучше отказаться от таких блюд, подчеркивает Лялина.
Биолог также отмечает, что не рекомендуется мыть яйца перед хранением в холодильнике, чтобы не удалить защитный слой. Лучше мыть их непосредственно перед приготовлением.
