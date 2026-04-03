Психиатр назвал признаки, при которых нужно идти к врачу
Человеку стоит обратиться к врачу, когда сниженное настроение, повышенная тревожность и хроническая усталость сохраняются месяц и более, и тело начинает «подыгрывать» — пропадает аппетит и снижаются инстинкты. Об этом заявил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
По его мнению, психоэмоциональный ресурс расходуется постепенно, и может наступить момент, когда его восстановление станет невозможным. Врач подчеркнул, что если не восполнять утраченные ресурсы, то вернуть человека в нормальное состояние будет крайне трудно, хотя легкие формы депрессии хорошо поддаются терапии.
Если посещение психиатра вызывает страх, можно сначала обратиться к неврологу. Он обязательно обратит внимание на возможные нарушения психоэмоционального состояния и направит к соответствующему специалисту.
Многие опасаются обращаться к психиатру, опасаясь постановки на учет. Однако не все диагнозы требуют этого. Невротические и депрессивные состояния не являются основанием для постановки на учет. Они не препятствуют вождению, получению водительских прав и трудоустройству, и эта информация не передается работодателю, отметил Сергиевич.
