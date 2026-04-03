Врач назвал неочевидные причины бессонницы
Нехватка витамина D, витаминов группы B и железа в организме среди прочих негативных эффектов может приводить к нарушениям сна. Об этом предупредил врач-сомнолог Павел Кудинов.
Он пояснил, что чаще всего проблемы с ночным отдыхом появляются из-за нарушенного режима, когда человек всегда засыпает и просыпается в разное время. Также качество сна могут ухудшать тревожные расстройства, депрессия и остановки дыхания во сне. Кроме того, бессонница может возникать и на фоне дефицита витаминов и железа в организме.
«Бессонница может развиться на фоне нехватки витамина D, который участвует в выработке "гормона сна" мелатонина и в формировании специфических белков в головном мозге, которые в целом отвечают за его работу. Также повлиять на качество ночного отдыха может дефицит витаминов группы B», — рассказал Кудинов Общественной Службе Новостей.
Врач добавил, что проблемы со сном могут появиться из-за нехватки железа. Если уровень ферритина ниже нормы, то у человека может нарушиться работа нервной системы или развиться синдром беспокойных ног, что будет мешать нормальному засыпанию.
При бессоннице Кудинов в первую очередь порекомендовал наладить режим сна, если это не поможет, то уже можно будет обратиться к врачу, который выявит причину проблемы и решит ее.