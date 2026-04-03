Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче
Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин заявил, что за неправильное размещение мангала на даче грозит штраф. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что установка мангала в неподходящем месте на даче может привести к административному наказанию в размере до 15 тысяч рублей. Если же в результате возникнет пожар или будет повреждено чужое имущество, штраф может увеличиться до 50 тысяч рублей.
По его словам, приготовление шашлыка на дачном участке разрешено, но при этом необходимо использовать металлический или кирпичный мангал, специальную жаровню, а также оборудовать зону для барбекю или печь. Это может быть готовое устройство или конструкция, собранная самостоятельно.
Кроме того, Шапкин отметил, что расстояние от мангала до ближайших построек должно составлять не менее пяти метров. Вокруг мангала необходимо создать очищенную зону радиусом не менее двух метров, а также обеспечить наличие воды или огнетушителя.
Читайте также: