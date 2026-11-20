20 ноября 2026, 10:16

Биолог Удавлиев: ртуть из разбитого градусника нельзя убирать пылесосом и веником

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

Разбитый ртутный градусник в квартире может стать источником опасных токсичных испарений, поэтому при его повреждении важно действовать быстро и соблюдать меры предосторожности. Убирать металл веником или пылесосом категорически запрещено: это может привести к распространению опасных частиц по всему помещению.





Доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с RT рассказал, что прежде всего необходимо ограничить доступ в комнату, где разбился градусник. Из помещения следует вывести всех людей и домашних животных, плотно закрыть дверь, а щель под ней перекрыть влажной тканью. Это поможет предотвратить распространение паров ртути в другие комнаты.





«Но действовать нужно быстро и безошибочно. Ртуть — это тяжёлый серебристый металл, чьи пары невидимы, не имеют запаха и крайне токсичны. Первым делом нужно изолировать очаг опасности. Твёрдым голосом попросить выйти из комнаты всех людей и питомцев, плотно закрыть дверь, а в щель под ней положить мокрую тряпку — она станет барьером для паров», — поделился он.

«Так тысячи мелких дробинок вспыхнут холодным металлическим блеском, что даст возможность их не пропустить. Сбор начинается с самых крупных капель. Аккуратно закатываем их на лист бумаги с помощью другого листа, вязальной спицы или кусочка картона, а затем стряхиваем в банку. Те шарики, что закатились в щели или ворс, втягиваем медицинской грушей или шприцем», — расписал план действий биолог.

«Банку с ртутью, а также пакет с бахилами, перчатками, использованной бумагой, скотчем и тряпками нельзя выбрасывать в мусоропровод или смывать в унитаз — это смертельно опасно для канализации и мусорных полигонов. Нужно позвонить на 112, уточнить адрес ближайшего пункта приёма опасных отходов или вызвать специалистов службы демеркуризации», — отметил он.