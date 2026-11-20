Биолог рассказал, что делать, если дома разбился ртутный градусник
Разбитый ртутный градусник в квартире может стать источником опасных токсичных испарений, поэтому при его повреждении важно действовать быстро и соблюдать меры предосторожности. Убирать металл веником или пылесосом категорически запрещено: это может привести к распространению опасных частиц по всему помещению.
Доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с RT рассказал, что прежде всего необходимо ограничить доступ в комнату, где разбился градусник. Из помещения следует вывести всех людей и домашних животных, плотно закрыть дверь, а щель под ней перекрыть влажной тканью. Это поможет предотвратить распространение паров ртути в другие комнаты.
«Но действовать нужно быстро и безошибочно. Ртуть — это тяжёлый серебристый металл, чьи пары невидимы, не имеют запаха и крайне токсичны. Первым делом нужно изолировать очаг опасности. Твёрдым голосом попросить выйти из комнаты всех людей и питомцев, плотно закрыть дверь, а в щель под ней положить мокрую тряпку — она станет барьером для паров», — поделился он.
Затем необходимо распахнуть окно, чтобы испарения выходили на улицу. При этом важно не допускать сквозняков: нельзя открывать двери в соседние помещения и включать вентиляцию, поскольку воздушные потоки могут разнести ртутные шарики и пары по всей квартире. Также следует отключить кондиционер, тёплый пол и вентиляторы.
Для сбора опасного металла Удавлиев рекомендует заранее подготовить стеклянную банку с плотно закрывающейся металлической крышкой, заполнив её примерно на треть холодной водой. По его словам, ртуть тяжелее воды, поэтому опустится на дно ёмкости.
Перед началом уборки необходимо защитить кожу и органы дыхания. Для этого понадобятся плотные резиновые перчатки, бахилы или полиэтиленовые пакеты на обувь, а также многослойная влажная марлевая повязка. Из инструментов следует подготовить плотную бумагу, медицинскую грушу или шприц без иглы, широкий скотч, пластилин и яркий фонарик.
Осматривать место разлива лучше при боковом освещении. Луч фонарика нужно направить на пол под острым углом, чтобы обнаружить даже небольшие капли металла.
«Так тысячи мелких дробинок вспыхнут холодным металлическим блеском, что даст возможность их не пропустить. Сбор начинается с самых крупных капель. Аккуратно закатываем их на лист бумаги с помощью другого листа, вязальной спицы или кусочка картона, а затем стряхиваем в банку. Те шарики, что закатились в щели или ворс, втягиваем медицинской грушей или шприцем», — расписал план действий биолог.
Для удаления мельчайших частиц можно воспользоваться липкими материалами. Специалист советует прикладывать к поверхности пола широкий скотч или небольшие кусочки пластилина, после чего помещать их в подготовленную банку вместе с остальными собранными отходами.
Туда же необходимо отправить осколки разбитого градусника. Если ртуть оказалась на ковре, его следует осторожно свернуть от краёв к центру, поместить в плотный полиэтиленовый пакет и вынести на балкон или улицу. Выбивать такое покрытие нельзя, его можно лишь оставить на длительную просушку.
После того как все видимые капли будут собраны, а банка герметично закрыта, необходимо обработать загрязнённую поверхность специальным раствором. Для его приготовления эксперт предлагает развести в ведре с холодной водой столовую ложку хлорсодержащего отбеливателя «Белизна» на каждый литр жидкости.
В качестве альтернативы можно использовать тёмно-бурый раствор марганцовки, добавив в него ложку соли и уксусной эссенции. Обрабатывать пол следует в перчатках, тщательно протирая не только место падения градусника, но и участок вокруг него в радиусе 20 сантиметров. Особое внимание нужно уделить плинтусам и щелям, где могли остаться частицы металла. Раствор необходимо оставить на поверхности на 15–20 минут, а затем смыть чистой водой.
Отдельно специалист напомнил о правилах утилизации собранной ртути и использованных материалов. Банку с металлом, а также пакет с перчатками, бахилами, бумагой, скотчем и тряпками нельзя выбрасывать в обычный мусор или смывать в канализацию.
«Банку с ртутью, а также пакет с бахилами, перчатками, использованной бумагой, скотчем и тряпками нельзя выбрасывать в мусоропровод или смывать в унитаз — это смертельно опасно для канализации и мусорных полигонов. Нужно позвонить на 112, уточнить адрес ближайшего пункта приёма опасных отходов или вызвать специалистов службы демеркуризации», — отметил он.
Одежду, в которой проводилась уборка, необходимо снять и постирать отдельно от остальных вещей при максимально допустимой для ткани температуре. Если материал сильно пропитался парами ртути, от него лучше избавиться. После завершения работ эксперт также рекомендует принять душ и пить больше воды.
При этом самостоятельная уборка допустима не во всех случаях. Если ртуть попала под паркет, оказалась на уже надетой одежде или кто-то почувствовал недомогание, нужно немедленно покинуть помещение и вызвать спасателей.