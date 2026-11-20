20 ноября 2026, 05:48

Психолог Нуньес: Раннее использование ИИ помешает ребенку научиться общаться и думать

Фото: iStock/Nadiia Moiseyenko

Дети, которые начинают пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) с малых лет, могут столкнуться с трудностями в общении и развитии критического мышления. Об этом РИА Новости сообщил президент Международной федерации психологии чрезвычайных ситуаций Диего Нуньес.





По словам специалиста, изучающего влияние ИИ на психологическое здоровье, риски затрагивают две сферы — социально-эмоциональную и мыслительную. Он отметил, что в возрасте 8-10 лет у детей формируются эмпатия и умение справляться со стрессом. Если ребенок в этот период заменяет живое общение разговорами с ИИ, это может отразиться на его способности привязываться к людям и получать эмоциональную поддержку.



