Психолог обозначил две сферы, где ИИ может серьезно навредить развитию ребенка
Психолог Нуньес: Раннее использование ИИ помешает ребенку научиться общаться и думать
Дети, которые начинают пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) с малых лет, могут столкнуться с трудностями в общении и развитии критического мышления. Об этом РИА Новости сообщил президент Международной федерации психологии чрезвычайных ситуаций Диего Нуньес.
По словам специалиста, изучающего влияние ИИ на психологическое здоровье, риски затрагивают две сферы — социально-эмоциональную и мыслительную. Он отметил, что в возрасте 8-10 лет у детей формируются эмпатия и умение справляться со стрессом. Если ребенок в этот период заменяет живое общение разговорами с ИИ, это может отразиться на его способности привязываться к людям и получать эмоциональную поддержку.
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Психолог пояснил, что чат-боты устроены так, чтобы казаться чуткими и понимающими: они всегда доступны и готовы подтвердить правоту собеседника. В итоге ребенок хуже переносит сложности в отношениях с настоящими людьми, которые будут чаще придерживаться своего мнения и вступать в конфликт.
Кроме того, раннее общение с ИИ может негативно сказаться на некоторых интеллектуальных способностях — речь идёт прежде всего о самостоятельном решении задач и критическом мышлении. Такой эффект возникает, если ИИ выполняет работу за ребенка, а не используется как инструмент, который помогает ему учиться.