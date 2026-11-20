20 ноября 2026, 07:51

Врач Азнаурян: старые диоптрии в очках вызывают головную боль и напряжение

Фото: iStock/champpixs

Очки с неподходящей силой линз или неправильной центровкой могут вызывать головную боль и зрительное напряжение. Об этом предупредил офтальмохирург, доктор медицинских наук и основатель сети клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. Об этом сообщает «Газета.Ru».