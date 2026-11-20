Офтальмолог предупредил об опасности покупки очков на маркетплейсах
Очки с неподходящей силой линз или неправильной центровкой могут вызывать головную боль и зрительное напряжение. Об этом предупредил офтальмохирург, доктор медицинских наук и основатель сети клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам врача, при подборе очков нельзя ориентироваться только на число диоптрий. Специалист должен проверить каждый глаз, определить особенности рефракции и наличие астигматизма. При одинаковой степени близорукости людям могут понадобиться разные линзы.
При изготовлении очков учитывают расстояние между зрачками и расположение оптических центров. Ошибки в измерениях или устаревший рецепт способны вызвать дискомфорт: человек начинает быстрее уставать и щуриться.
Азнаурян рекомендует проверять зрение перед покупкой. Особенно важно обследование для детей, поскольку их зрительная система еще развивается, а заметить неудобство и рассказать о нем ребенку бывает сложно.
Врач советует обратить внимание и на посадку оправы. Она не должна давить на переносицу, сжимать голову или сползать. При правильной посадке линзы располагаются напротив глаз.
Офтальмохирург рекомендует заказывать очки в оптиках при глазных клиниках. Там специалисты смогут сверить линзы с назначением и отрегулировать оправу. При покупке через интернет он советует предоставить действующий рецепт и точные измерения, а заранее выяснить, где можно проверить готовые очки и поправить их посадку.
Если после покупки сохраняются неприятные ощущения или головная боль, врач рекомендует обратиться к специалисту. Он проверит рецепт, расположение линз и оправу.
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