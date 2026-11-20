20 ноября 2026, 09:13

Профессор Шамин: защита от перегрева и опрокидывания снижает риск аварии

Фото: iStock/Axel Bueckert

При покупке обогревателя стоит проверить наличие автоматического отключения при перегреве. Для переносных моделей важна и защита от опрокидывания, рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Об этом сообщает «Газета.Ru».