Профессор объяснил, как выбрать обогреватель, который не спалит квартиру
При покупке обогревателя стоит проверить наличие автоматического отключения при перегреве. Для переносных моделей важна и защита от опрокидывания, рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам эксперта, из-за неисправности или плохого контакта детали прибора могут нагреться до опасной температуры. Защитная автоматика останавливает нагрев при превышении допустимого предела. Например, такая функция пригодится при остановке вентилятора. Датчик опрокидывания отключит напольную модель при падении.
Перед покупкой Шамин советует изучить маркировку, инструкцию и документы о соответствии требованиям безопасности. На корпусе, вилке и проводе не должно быть трещин, деформаций и других повреждений. При выборе устройства для ванной или другого влажного помещения необходимо убедиться, что производитель допускает такое применение.
Профессор рекомендует ставить обогреватель на устойчивую поверхность и соблюдать расстояние до штор и мебели. Обычно оно составляет не меньше метра. Вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми, иначе воздух не сможет свободно проходить через корпус.
Подключать прибор лучше напрямую к исправной розетке. Тройники и удлинители создают дополнительные соединения и повышают риск перегрева. Шамин пояснил, что обогреватель мощностью 2 кВт при напряжении 230 В потребляет около 8,7 А. Исправная проводка выдерживает такую нагрузку, однако слабый контакт в розетке может привести к оплавлению пластика и повреждению изоляции.
Если вилка или розетка сильно нагревается, появляется запах пластика, слышен треск или заметны искры, необходимо отключить устройство и обратиться к специалисту. Кабель при этом нельзя прятать под ковер или прижимать мебелью.
Эксперт призвал не оставлять переносные обогреватели без присмотра и выключать их на время сна. Сушить на них вещи допустимо, только если производитель предусмотрел такую возможность. Шамин подчеркнул, что защитная автоматика не устранит неисправность проводки и не обезопасит прибор, установленный рядом с горючими материалами.
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