Вирусолог рассказал, где в России обитают опасные комары
Комары рода Aedes, которые могут переносить возбудителей тропических лихорадок, обитают в Краснодарском крае. Об этом сообщил РИА Новости директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Комары рода Aedes появились в России в 2008 году и сейчас распространены по большей части Краснодарского края. Однако до сих пор у нас не было вспышек подобных лихорадок, и, как отметил эксперт, их вероятность в ближайшем будущем также невелика.
По словам Лукашева, для распространения вирусных заболеваний, переносимых комарами, необходима высокая температура, при которой вирус может активно развиваться. Оптимальными условиями для передачи тропических лихорадок он назвал температуру от +30 до +32 °C, которая не является типичной для России. Кроме того, такая температура должна сохраняться в течение длительного времени.
Эксперт подчеркнул, что наибольшая опасность заразиться вирусом, вызывающим опасные лихорадки, сохраняется в странах с жарким климатом и в эндемичных регионах. Чтобы защитить себя от заражения, туристам рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки.
