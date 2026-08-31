Биолог рассказал, как избавиться от мокриц в квартире
Биолог Сафонов: мокрицы безвредны для человека
Для избавления от мокриц в квартире необходимо тщательно проветривать ванную комнату и просушивать коврики. Такой совет дал биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее стало известно, что жители столицы массово пожаловались на мокриц, заполонивших их квартиры. Число заявок на травлю насекомых выросло на 80%.
В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнил, что появление мокриц является обычным сезонным явлением из-за наступления прохлады и дождей. Насекомые ищут тёплые, влажные, но незатопленные места. Им подходят подвалы домов, ванная и туалет.
«Хорошая новость состоит в том, что они не представляют опасности для человека: не кусаются, не портят вещи и продукты, не являются переносчиками каких-либо инфекций, в отличие от тараканов и мух», — сказал Сафонов.
Однако мокрицы пугают своим внешним видом и доставляют жильцам квартир эстетический дискомфорт. Для борьбы с ними биолог посоветовал тщательно проветривать ванную после душа. Кроме того, стоит просушивать коврики, мочалки и тряпки, а также вовремя выносить мусор, поскольку эти насекомые питаются гниющей органикой, заключил Сафонов.