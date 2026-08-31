Биолог рассказал, как избавиться от мокриц в квартире

31 августа 2026, 22:36

Биолог Сафонов: мокрицы безвредны для человека

Фото: iStock/pryzmat

Для избавления от мокриц в квартире необходимо тщательно проветривать ванную комнату и просушивать коврики. Такой совет дал биолог Дмитрий Сафонов.





Ранее стало известно, что жители столицы массово пожаловались на мокриц, заполонивших их квартиры. Число заявок на травлю насекомых выросло на 80%.



В разговоре с Москвой 24 эксперт уточнил, что появление мокриц является обычным сезонным явлением из-за наступления прохлады и дождей. Насекомые ищут тёплые, влажные, но незатопленные места. Им подходят подвалы домов, ванная и туалет.





«Хорошая новость состоит в том, что они не представляют опасности для человека: не кусаются, не портят вещи и продукты, не являются переносчиками каких-либо инфекций, в отличие от тараканов и мух», — сказал Сафонов.