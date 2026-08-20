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Биолог объяснил нашествие мух на Москву

Биолог Сафонов: популяция мух в Москве увеличилась из-за теплых зим
Фото: iStock/Miriana Stumpf

В Москве и Московской области заметно увеличилось количество мух. Причиной роста популяции насекомых стали теплые зимы. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.



По его словам, которые приводит РИА Новости, изменение климата привело к тому, что личинки и куколки мух перестали массово гибнуть в холодное время года. Если раньше морозы уничтожали до 90 процентов всех зимующих особей, то сейчас выживаемость насекомых значительно возросла. Кроме того, мухи научились приспосабливаться — они зимуют в подвалах домов, на чердаках и в органических отходах.

Сафонов также отметил, что росту популяции способствует обилие кормовой базы: в городах увеличилось количество пищевых отходов, что обеспечивает насекомых достаточным питанием.

Ранее сообщалось, что туристы из России жалуются на укусы тигровых комаров на Гоа. После атак насекомых у многих появляются крупные волдыри, некоторым потребовалась медицинская помощь.

Лидия Пономарева

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