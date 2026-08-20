Биолог объяснил нашествие мух на Москву

20 августа 2026, 09:24

Биолог Сафонов: популяция мух в Москве увеличилась из-за теплых зим

Фото: iStock/Miriana Stumpf

В Москве и Московской области заметно увеличилось количество мух. Причиной роста популяции насекомых стали теплые зимы. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.