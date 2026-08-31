Полчища мокриц атаковали москвичей

31 августа 2026, 14:29

Mash: москвичи пожаловались на нашествие мокриц

Фото: iStock/Lazy_Bear

Жители столицы массово пожаловались на мокриц, заполонивших их квартиры. Число заявок на травлю насекомых выросло на 80 процентов, сообщает телеграм-канал Mash.