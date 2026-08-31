Полчища мокриц атаковали москвичей
Жители столицы массово пожаловались на мокриц, заполонивших их квартиры. Число заявок на травлю насекомых выросло на 80 процентов, сообщает телеграм-канал Mash.
Больше всего от непрошеных гостей страдают жильцы старых пяти- и девятиэтажных домов. Сырые подвалы, текущие трубы и плохая вентиляция создают благоприятные условия для появления мокриц. Оттуда они ползут по стоякам и щелям, проникая даже на верхние этажи.
Днем членистоногие прячутся под плинтусами, за ванной и трубами, а ночью выползают наружу. Специалисты предупреждают: если в квартире появилась одна мокрица, значит, где-то рядом живет целая колония. Обрабатывать только одно помещение бесполезно, когда очаг размножения находится в подвале или технических помещениях. Пока там сыро, насекомые будут лезть обратно.
Мокрицы они не кусаются и не пьют кровь, однако их экскременты и частицы хитинового покрова могут вызывать аллергию. У чувствительных людей появляются насморк, кашель, резь в глазах и зуд на коже.
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