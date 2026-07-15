Биолог рассказал, какие средства бесполезны против комаров

15 июля 2026, 04:27

Биолог Фёдоров: ультразвуковые средства и народные методы не защитят от комаров

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические спирали и свечи не спасают от нашествия комаров. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.