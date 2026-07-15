Биолог рассказал, какие средства бесполезны против комаров
Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические спирали и свечи не спасают от нашествия комаров. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.
На открытом воздухе эффект ароматических средств почти сводится на нет из‑за ветра: он быстро разносит дым. В помещении они могут представлять опасность, так как продукты горения содержат токсичные соединения, вредные для здоровья. При этом в браслетах с эфирными маслами содержится невысокая концентрация веществ, способных отпугивать комаров, а звуковые аппараты не действуют на насекомых Фёдоров также предостерег от чрезмерного доверия народным способам вроде отваров трав, особенно если нет чёткого понимания правильной дозировки.
В качестве наиболее действенных мер биолог рекомендует проверенные средства: репелленты с ДЭТА (в концентрации 20–30 %), фумигаторы, а также москитные сетки. Максимальная защита достигается при комбинировании этих методов, заключил специалист.
Читайте также: