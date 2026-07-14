Художник Сафронов напишет картину с Путиным и Трампом в Анкоридже
Народный художник России Никас Сафронов поделился планами создать полотно, посвящённое встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
На вопрос журналиста о том, появится ли в его творчестве работа, отражающая переговоры лидеров России и США на Аляске, художник утвердительно ответил. Сафронов отметил, что уже сформировал замысел будущей картины.
«В голове уже есть эскизы», — подчеркнул он.
Переговоры между Путиным и Трампом прошли в Анкоридже летом 2025 года: в центре обсуждения оказались способы урегулирования украинского конфликта. По завершении саммита российский президент заявил, что есть шансы добиться окончания конфликта, и акцентировал внимание на том, что Москва стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию ситуации.