Художник Сафронов напишет картину с Путиным и Трампом в Анкоридже

14 июля 2026, 23:58

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Народный художник России Никас Сафронов поделился планами создать полотно, посвящённое встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.





На вопрос журналиста о том, появится ли в его творчестве работа, отражающая переговоры лидеров России и США на Аляске, художник утвердительно ответил. Сафронов отметил, что уже сформировал замысел будущей картины.



«В голове уже есть эскизы», — подчеркнул он.