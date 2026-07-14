Останки древнейшей рептилии продали на аукционе за рекордную сумму
На аукционе Sotheby’s в Нью‑Йорке скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) ушёл с торгов за 50 130 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Лот, получивший имя «Гас» в честь землевладельца из Южной Дакоты, на территории которого в 2021 году нашли кости ящера, продали 14 июля. Древний хищник обитал на Земле примерно 67 миллионов лет назад. Длина скелета достигает 11,5 метров, а высота — около 3,8 метров.
Эксперты Sotheby’s подчёркивают, что этот экземпляр — один из самых полных среди известных скелетов тираннозавров: в ходе раскопок удалось обнаружить 61% костей животного. Специалисты полагают, что «Гас» к моменту гибели был взрослым и весьма крупным представителем своего вида. На костях сохранились следы укусов — вероятно, от других тираннозавров. Предварительная оценка стоимости лота составляла от 20 до 30 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд принадлежал скелету стегозавра «Апекс». В 2022 году финансист Кен Гриффин купил его на торгах Sotheby’s за 44,6 миллиона долларов.
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