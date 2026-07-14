Останки древнейшей рептилии продали на аукционе за рекордную сумму

14 июля 2026, 23:31

Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за рекордные $50 млн

Фото: istockphoto/Rawf8

На аукционе Sotheby’s в Нью‑Йорке скелет тираннозавра (Tyrannosaurus rex) ушёл с торгов за 50 130 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.