Старейшая пивоварня Германии закрывается из-за проблем с финансами

15 июля 2026, 02:43

Bild: 350-летняя пивоварня в Германии закрывается из-за проблем с финансами

Фото: istockphoto/ViktoriiaNovokhatska

Немецкая пивоварня Eichbaum, просуществовавшая почти 350 лет, прекращает работу. Об этом написала газета Bild.