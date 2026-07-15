Старейшая пивоварня Германии закрывается из-за проблем с финансами
Немецкая пивоварня Eichbaum, просуществовавшая почти 350 лет, прекращает работу. Об этом написала газета Bild.
Компания признала свою неплатёжеспособность: в конце октября 2025 года она подала заявление о банкротстве в окружной суд Мангейма. Предпринимавшиеся меры по спасению бизнеса не дали результата. В частности, не помогла продажа бренда безалкогольного пива Karamalz концерну Veltins, а сокращение численности персонала со 290 до 240 человек не позволило стабилизировать финансовое положение.
Спад выручки стал следствием долговременного снижения потребления пива в Германии, а также сокращения объёмов экспортных поставок. В итоге у предприятия не осталось средств для погашения кредитных обязательств. Производство полностью остановлено, а около 240 сотрудников будут вынуждены искать себе новую работу.
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