Биолог рассказал, когда аллергикам станет легче
Кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил Агентству городских новостей «Москва», что цветение берёзы в столичном регионе сейчас находится в активной фазе и может продолжаться вплоть до второй половины июня.
Именно в этот период в воздухе наблюдается максимальная концентрация берёзовой пыльцы. По словам специалиста, одним из признаков массового цветения является светло-жёлтый налёт на траве, обуви, автомобилях и даже поверхности водоёмов. Такая плёнка образуется из-за большого количества пыльцы, которая распространяется ветром на значительные расстояния.
Павел Глазков отметил, что берёзовая пыльца считается одним из самых сильных аллергенов в России. Именно поэтому многие жители страны весной сталкиваются с насморком, першением в горле, слезотечением и другими симптомами сезонной аллергии.
Специалист напомнил, что при подозрении на аллергию можно пройти обследование и сдать анализ крови на специфические иммуноглобулины к аллергенам берёзы. Это поможет подтвердить диагноз и подобрать подходящее лечение до окончания сезона цветения.
