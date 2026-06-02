Эксперт перечислил самые характерные летние болезни
Врач Прокофьев: лето является неблагоприятный периодом для людей с ХОБЛ
В основном все болезни существуют круглогодично, однако есть и те, которые чаще характерны для летнего периода. Об этом рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
По его словам, летом чаще всего происходят проблемы, связанные с пищевой токсикоинфекцией. Кроме того, в жаркую погоду увеличиваются риски развития гипертонического криза, гипотонии и пароксизмальной тахикардии.
«Кроме того, лето — крайне неблагоприятный период для людей, страдающих бронхиальной астмой, в том числе аллергического типа. В зоне риска также люди с хроническим обструктивным бронхитом легких (ХОБЛ) и другими пульмонологическими заболеваниями», — подчеркнул Прокофьев в разговоре с «Известиями».
Он предупредил, что у таких людей не исключены обострения, требующие наблюдения аллерголога, пульмонолога, иммунолога и терапевта, которые подберут препараты для улучшения состояния.
Тем временем врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, что через сырые или плохо прожаренные яйца, курицу, мясо, а также через молоко и испорченные блюда можно заразиться сальмонеллезом.
«Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, которая особенно опасна тем, что может быстро приводить к обезвоживанию, повышению температуры тела. У детей, пожилых людей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями особенно высок риск тяжелого течения», — объяснила врач.
Так, типичными симптомами заражения являются тошнота, рвота, диарея, боли в животе, лихорадка, слабость. В этом случае можно пить небольшими порциями простую воду с добавлением соли и сахара и обязательно обратиться к врачу, поскольку симптомы при сальмонеллезе могут стремительно приводить к опасным для жизни состояниям.