Эксперт перечислил самые характерные летние болезни

02 июня 2026, 17:52

Врач Прокофьев: лето является неблагоприятный периодом для людей с ХОБЛ

В основном все болезни существуют круглогодично, однако есть и те, которые чаще характерны для летнего периода. Об этом рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.





По его словам, летом чаще всего происходят проблемы, связанные с пищевой токсикоинфекцией. Кроме того, в жаркую погоду увеличиваются риски развития гипертонического криза, гипотонии и пароксизмальной тахикардии.





«Кроме того, лето — крайне неблагоприятный период для людей, страдающих бронхиальной астмой, в том числе аллергического типа. В зоне риска также люди с хроническим обструктивным бронхитом легких (ХОБЛ) и другими пульмонологическими заболеваниями», — подчеркнул Прокофьев в разговоре с «Известиями».

«Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, которая особенно опасна тем, что может быстро приводить к обезвоживанию, повышению температуры тела. У детей, пожилых людей, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями особенно высок риск тяжелого течения», — объяснила врач.