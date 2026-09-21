Биолог рассказал, когда москвичи смогут увидеть снегирей

21 сентября 2026, 05:30

Биолог Сафонов: снегири прилетят в Москву с наступлением холодов

Фото: iStock/DaryaDanik

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал, когда москвичи смогут чаще замечать снегирей в городе. По словам эксперта, массовый прилёт этих птиц обычно совпадает с наступлением устойчивых холодов.