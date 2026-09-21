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Биолог рассказал, когда москвичи смогут увидеть снегирей

Биолог Сафонов: снегири прилетят в Москву с наступлением холодов
Фото: iStock/DaryaDanik

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал, когда москвичи смогут чаще замечать снегирей в городе. По словам эксперта, массовый прилёт этих птиц обычно совпадает с наступлением устойчивых холодов.



Сафонов пояснил, что снегири относятся к кочующим птицам: гнездятся они преимущественно в хвойных лесах, а в конце осени перебираются ближе к населённым пунктам. В это время у них возникает нехватка корма, поэтому птицы ищут пропитание в городских парках, лакомятся рябиной и боярышником, а также пользуются кормушками, которые устанавливают люди.

При этом заметить снегирей бывает непросто, так как они держатся преимущественно в верхних ярусах деревьев. Как отметил биолог, отдельные особи уже появились в Москве и Московской области и вовсю готовятся к зимовке, но пока остаются малозаметными.

Чаще всего снегирей можно встретить в парке «Лосиный остров», Измайловском парке и Битцевском лесу. Эти места особенно популярны у пернатых гостей столицы, отметил Сафонов.

Александр Огарёв

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