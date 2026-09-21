Биолог рассказал, когда москвичи смогут увидеть снегирей
Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал, когда москвичи смогут чаще замечать снегирей в городе. По словам эксперта, массовый прилёт этих птиц обычно совпадает с наступлением устойчивых холодов.
Сафонов пояснил, что снегири относятся к кочующим птицам: гнездятся они преимущественно в хвойных лесах, а в конце осени перебираются ближе к населённым пунктам. В это время у них возникает нехватка корма, поэтому птицы ищут пропитание в городских парках, лакомятся рябиной и боярышником, а также пользуются кормушками, которые устанавливают люди.
При этом заметить снегирей бывает непросто, так как они держатся преимущественно в верхних ярусах деревьев. Как отметил биолог, отдельные особи уже появились в Москве и Московской области и вовсю готовятся к зимовке, но пока остаются малозаметными.
Чаще всего снегирей можно встретить в парке «Лосиный остров», Измайловском парке и Битцевском лесу. Эти места особенно популярны у пернатых гостей столицы, отметил Сафонов.
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