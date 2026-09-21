В США котёнок проехал около 800 миль в бампере машины
Десятинедельный котёнок из Нью‑Джерси преодолел почти 800 миль (1 287 км) в бампере автомобиля. Об этом сообщает New York Post.
Пушистый путешественник незаметно забрался в машину и проделал долгий путь до Джорджии. Обнаружила малыша студентка Джейдин Сойер. Её внимание привлекла свисающая из‑под авто лапка.
Чтобы освободить котёнка, понадобилась помощь механиков: им пришлось разобрать часть машины и достать его из днища. Состояние питомца удивило ветеринаров — после столь долгой и непростой поездки он оказался почти здоров, лишь подхватил простуду.
Неравнодушные граждане решили приютить котёнка. Он обрёл семью в Джорджии, а хозяева дали ему имя Джек.
Ранее стала известна судьба выброшенного в Ростове-на-Дону кота-сфинкса. Его пристроили в семью через фонд помощи животным.
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