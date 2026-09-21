Спасатели раскрыли новые детали о поисках семьи Усольцевых

21 сентября 2026, 02:17

Поиски семьи Усольцевых могут дать результат осенью

Фото: iStock/daniilphotos

Новые результаты в поисках семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге почти год назад, могут появиться в ближайшие месяцы по ряду причин. Как рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт, осенью складываются более благоприятные условия для авиаразведки.