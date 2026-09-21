Спасатели раскрыли новые детали о поисках семьи Усольцевых
Новые результаты в поисках семьи Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге почти год назад, могут появиться в ближайшие месяцы по ряду причин. Как рассказала РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт, осенью складываются более благоприятные условия для авиаразведки.
Эксперт пояснила, что у каждого сезона в той местности своя специфика. Летом поиски осложняются особенностями территории, зимой — снегом и плохой погодой. Когда операция только начиналась, из-за снежного покрова осматривать местность было крайне трудно. Осенью ситуация отчасти улучшается за счёт того, что растительность становится менее густой, появляется возможность эффективнее задействовать воздушную разведку. Координатор также отметила, что текущая погода в регионе уже напоминает ту, что была в момент исчезновения семьи.
Усольцевыы пропали 28 сентября 2025 года во время пешего похода в Партизанском районе Красноярского края. Путешественники отправились к горе Буратинка, оставив автомобиль в районе посёлка Кутурчин. Поисковые работы, в которых участвовали более 1500 человек, вертолёты, дроны и спецтехника, не дали результатов.
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