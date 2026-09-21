Россиянам предложили бесплатную консультацию по вирусным и инфекционным болезням

21 сентября 2026, 01:20

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: iStock/Olga Mikheeva

Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ — она будет работать с 21 сентября по 2 октября. Об этом рассказали в пресс‑службе ведомства.