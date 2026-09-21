Россиянам предложили бесплатную консультацию по вирусным и инфекционным болезням
Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ — она будет работать с 21 сентября по 2 октября. Об этом рассказали в пресс‑службе ведомства.
Специалисты готовы проконсультировать граждан по разным вопросам, связанным с защитой от респираторных инфекций. В частности, можно будет узнать, где и как правильно сделать прививку от гриппа, а также какие штаммы включены в состав вакцины. Кроме того, на горячей линии дадут рекомендации по неспецифическим мерам профилактики гриппа и ОРВИ, а родителям подскажут, как действовать в сезон роста заболеваемости.
Получить необходимую информацию можно по телефону. Номера для консультаций, а также адреса центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
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