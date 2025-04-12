Биолог рассказал, когда начнут просыпаться змеи

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Змеи в этом году начнут просыпаться раньше из-за теплого начала весны. Об этом заявил профессор кафедры экологии и природопользования КемГУ Николай Скалон. По его словам, любителям отдыха на природе стоит быть осторожными, так как часто гадюку сложно различить в жухлой траве.
«Обычно змеи появляются к концу апреля, забираются на камни, в сухую траву в солнечное место, греются. Но их активность зависит не от даты на календаре, а от температуры: в этом году весна ранняя, поэтому они выползли, похолодает — спрячутся», — поделился ученый в беседе с «Сiбдепо».Тем временем в Москве спасатели поймали змею, которая заползла в квартиру ничего не подозревавшей женщины. Как сообщает АГН «Москва», черно-белую рептилию отловили за несколько минут, хоть и ее поимка осложнялась ремонтом в квартире. Основной версией назвали побег из террариума у соседей.
«Поэтому всем заводчикам экзотических питомцев надо быть предельно внимательными и обеспечивать своим рептилиям комфортные условия обитания и, конечно, плотно закрывать террариумы», — приводит агентство сообщение столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.Читайте также:
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Данил Пономарев