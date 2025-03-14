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Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка от укуса подмосковных гадюк

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Подмосковье с потеплением стали чаще встречаться гадюки. Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила, как защитить детей от укусов ядовитых змей и что делать в экстренной ситуации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издаёт угрожающее шипение и только потом совершает бросок. Среди характерных признаков гадюки — тёмная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки», — сообщила специалист.

Кроме того, она добавила, что укус гадюки без своевременной помощи или при неправильном лечении может оказаться смертельным.

При встрече со змеёй нельзя делать резких движений, приближаться к ней или пытаться взять в руки.

«Собираясь в лес с ребёнком, проследите, чтобы он был одет в плотную одежду и обувь из кожи или резины. И объясните ему, что следует внимательно смотреть под ноги и, если он заметит змею на расстоянии, медленно и спокойно уйти. Не нужно её пугать в надежде, что она уползёт — это может спровоцировать нападение», — добавила Одинаева.

Если укус всё же произошёл, необходимо зафиксировать пострадавшую конечность, уложить ребёнка и ограничить его движения. Затем следует срочно вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, важно, чтобы ребёнок пил больше жидкости — это поможет снизить концентрацию токсинов в крови.

Подробные рекомендации по предотвращению укусов, алгоритм первой помощи и другие полезные сведения собраны на портале «Детство».

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Нарколог Холдин назвал две главные меры защиты от гепатита С
14 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto.com/Shidlovski

Гепатит С является тяжёлым заболеванием, поражающим печень, о двух главных путях заражения и об основных мерах профилактики рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В группу риска по количеству заболевших гепатитом С входят наркозависимые. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики — это становится входными воротами для гепатита С», — сказал Виталий Холдин.
Второй способ заражения этим вирусом — незащищённый половой акт.

«Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо, во-первых, отказаться от употребления наркотиков, а во-вторых, ответственно относиться к выбору полового партнёра», — отметил эксперт.
Он также добавил, что люди с наркотической зависимостью входят в группу риска также и по заболеваемости ВИЧ и половыми инфекциями.

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В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом
14 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный индивидуальный полуразрушенный жилой дом снесли в деревне Шиколово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом по адресу: деревня Шиколово, Железнодорожная, 22 был построен в 1974 году. Его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Дом долгое время стоял заброшенным и находился в полуразрушенном состоянии. Жители деревни писали через портал «Добродел» запросы на снос опасного объекта. В результате его внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В текущем месяце ветхий дом силами нового собственника снесли, сейчас территория, которую занимала обветшавшая постройка, освобождена от строительного мусора. В дальнейшем на этом участке планируют построить новый индивидуальный дом.

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#мособлархитектура
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Ремонт школы в солнечногорском посёлке Майдарово завершат до 1 сентября
14 марта 2025, 13:45

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса «Ложковской школа» проводят в посёлке Майдарово городского округа Солнечногорск, открыть обновлённый объект должны к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте обще площадью более 1,6 тыс. квадратных метров завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Ведётся монтаж инженерных сетей, фасадные работы и устройство штукатурки», — отмечается в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад и крою, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, а также пожарную и охранную сигнализации, модернизируют системы видеонаблюдения и связи, а также обустроят входную зону, установят новую мебель и благоустроят пришкольную территорию.

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В Подмосковье пенсионера придавило шкафом
14 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

75-летний житель Сергиево-Посадского округа случайно уронил на себя шкаф и не мог освободиться самостоятельно, ему на помощь пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу спасения «Система-112» обратилась супруга пострадавшего. Она рассказала, что её муж страдает неврологическим заболеванием и по время приступа опрокинул на себя шкаф. Женщина попыталась сама помочь мужу, но не смогла», — говорится в сообщении.
По указанному адресу оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Спасатели подняли шкаф, аккуратно освободили пенсионера и перенесли его на диван, где медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Госпитализация пенсионеру не потребовалась.

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#скорая помощь
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Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
14 марта 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Алибек Амиров завоевал золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров выступал в весовой категории до 55 килограммов. В первом бою первенства он победил спортсмена из Греции Василиоса Рафаила Папагеоргиу. В четвертьфинале Амиров оказался сильнее чеха Филипа Бартосика. В полуфинале представитель Московской области одолел борца из Азербайджана Эльмир Алиев, а в финальной схватке одержал победу над Кобой Карумидзе из Грузии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место в весовой категории до 55 килограммов поделили Араик Топалян из Армении и Эльмир Алиев из Азербайджана.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет проходит в столице Албании Тиране с 8 по 14 марта.

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#подмосковье
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