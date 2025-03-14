Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка от укуса подмосковных гадюк

В Подмосковье с потеплением стали чаще встречаться гадюки. Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила, как защитить детей от укусов ядовитых змей и что делать в экстренной ситуации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.