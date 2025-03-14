Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка от укуса подмосковных гадюк

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье с потеплением стали чаще встречаться гадюки. Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила, как защитить детей от укусов ядовитых змей и что делать в экстренной ситуации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издаёт угрожающее шипение и только потом совершает бросок. Среди характерных признаков гадюки — тёмная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки», — сообщила специалист.
Кроме того, она добавила, что укус гадюки без своевременной помощи или при неправильном лечении может оказаться смертельным.
«Собираясь в лес с ребёнком, проследите, чтобы он был одет в плотную одежду и обувь из кожи или резины. И объясните ему, что следует внимательно смотреть под ноги и, если он заметит змею на расстоянии, медленно и спокойно уйти. Не нужно её пугать в надежде, что она уползёт — это может спровоцировать нападение», — добавила Одинаева.
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