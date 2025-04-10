Сотрудник московского зоопарка умер от укуса змеи

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Работник московского зоопарка скончался от укуса змеи, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.
Посетители зоопарка вызвали скорую помощь, но медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Сергей ушел из жизни в реанимобиле, сообщил Телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей. Несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.
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Посетители зоопарка вызвали скорую помощь, но медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Сергей ушел из жизни в реанимобиле, сообщил Телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей. Несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.
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Ольга Енгалычева