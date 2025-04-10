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Сотрудник московского зоопарка умер от укуса змеи

Фото: iStock/ Mr-Tigga

Фото: iStock/ Mr-Tigga

Работник московского зоопарка скончался от укуса змеи, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что аспидовая змея укусила в палец 35-летнего Сергея во время кормежки. Мужчине пытались помочь, однако от яда у мужчины остановилось сердце.

Посетители зоопарка вызвали скорую помощь, но медики не успели доставить пострадавшего в больницу. Сергей ушел из жизни в реанимобиле, сообщил Телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей. Несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

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Семиклассник из Петербурга захотел авто из Дубая и выманил у одноклассника 18 млн рублей
В Петербурге ученик гимназии выманил у одноклассника около 18 млн рублей
10 апреля 2025, 13:06

Фото: iStock/ Motortion

В Санкт-Петербурге ученик седьмого класса частной гимназии выманил у одноклассника порядка 18 миллионов рублей, сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Папа обманутого 13-летнего мальчика — предприниматель, который владеет фирмами по торговле медицинским оборудованием.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, заявив, что в марте текущего года его сына убедили передать однокласснику 150 тысяч долларов и 5,4 миллиона рублей. При этом несовершеннолетний полагал, что «одалживает» средства на лечение мамы своего приятеля и покупку автомобиля в Дубае в целях дальнейшей перепродажи в России.

Подростки учатся в частной гимназии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона.

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Неизвестный в маске взорвал банкомат в Ставрополе
10 апреля 2025, 12:51

Фото: iStock/Lari Bat

Неизвестный взорвал банкомат в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг утром. В отделение банка зашёл мужчина в маске и камуфляже, прикрепил устройство к нижней части банкомата, дёрнул за леску, после чего раздался взрыв. На стёклах помещения остались следы, напоминающие поражающие элементы.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и оцепили территорию. Источники сообщают, что мужчина, подложивший устройство, ещё не задержан – его разыскивают.

В результате взрыва никто не пострадал.

Подобный случай произошёл в Москве в начале марта. Мужчина в отделении банка бросил взрывное устройство в купюроприёмник банкомата. Подозреваемым оказался молодой человек 2005 года рождения. Во время взрыва никто не пострадал.

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«Дикость и средневековье»: в СПЧ раскритиковали демонстрацию тела подростка на площади в Чечне
Меркачёва: демонстрация тела подростка на площади в Чечне – средневековье
10 апреля 2025, 12:38

Фото: iStock/Soumen Hazra

Демонстрация тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева на площади города Ачхой-Мартана в Чечне, который, как утверждают местные власти, напал на пост ДПС – это дикость и средневековье. С таким мнением выступила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.
Общественница заявила, что произошедшее является культурным и цивилизационным шагом назад. Также это не соответствует никаким нормам право.

Меркачёва пояснила, что человечество прошло огромный путь развития, чтобы уйти от кровных местей, смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение.

Многочисленные исследования доказали, что жестокие наказания не ведут к сокращению числа преступлений, а, напротив, ожесточают общество и поднимают уровень агрессии до неконтролируемого, подчеркнула член СПЧ в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в сети распространилось видео с телом Хумашева, которое выставили на площади у администрации города Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила».

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Волк: в Санкт-Петербурге ликвидировали подпольную нарколабораторию
10 апреля 2025, 12:22

Фото: iStock/ Heri Mardinal

В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Уточнялось, что правоохранители задержали 39-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейские провели обыск в помещении на территории Невского района — его арендовал фигурант уголовного дела.

«Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков, порошкообразное вещество и канистры с жидкостью общим объемом более 5000 литров», — отметила Ирина Волк.

После экспертизы выяснилось, что изъятое вещество — это мефедрон, общая масса которого превысила 43 кг.

Следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД России возбудил уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящий момент все обстоятельства противоправной деятельности и ее возможные соучастники еще устанавливаются.

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Житель Калининграда попытался сделать себе обрезание и оказался в больнице
10 апреля 2025, 11:44

Фото: iStock/zabelin

В Калининграде мужчина попытался самостоятельно сделать себе обрезание и оказался в больнице. Об этом пишет «Клопс», ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, 8 апреля мужчина обратился в полицию с заявлением, что его избили и порезали половые органы. Медиков и полицейских, прибывших по адресу, встретил заявитель. В его квартире обнаружили ножницы в крови, бритву и разводной ключ.

Мужчина пояснил, что в интернете информацию о положительных качествах обрезания и решил самостоятельно провести данную процедуру. Так, находясь в ванной, пострадавший сделал себе надрез на половом органе, после чего к процессу присоединились сосед и ещё двое знакомых.

В итоге его отправили в больницу, где поставили диагноз «открытая рана мошонки и яичек».

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