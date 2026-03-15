Достижения.рф

Биолог рассказал, можно ли отличить энцефалитного клеща от обычного

Фото: iStock/Nataba

Отличить энцефалитного и обычного по внешним признакам невозможно. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.



Вирус в организме насекомого не имеет внешних проявлений. Зараженные особи не демонстрируют никаких симптомов инфицирования, пояснил эксперт.

Федоров добавил, что при сравнении двух клещей — энцефалитного и обычного, принадлежащих к одному виду, — невозможно обнаружить внешние различия между ними, даже используя микроскоп или лупу.

Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что клещи особенно активны в утреннее и вечернее время, так как не переносят жары.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0