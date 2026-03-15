Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе

РИА Новости: Уфимцев заявил, что по ОМС можно лечиться в любом регионе
Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.



Уфимцев отметил, что в случае необходимости консультации по вопросам медицинской помощи или при нарушении прав в процессе её оказания, человек может обратиться к представителю страховой медицинской организации, с которой он заключил договор обязательного медицинского страхования. Представитель поможет решить возникшие проблемы.

Он также подчеркнул, что бесплатная медицинская помощь предоставляется с определёнными ограничениями.

«Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться», — пояснил Уфимцев.

Глава ВСС добавил, что объем медицинских услуг и территория их предоставления при добровольном медицинском страховании зависят от условий договора.
Екатерина Коршунова

