Россиянам объяснили, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе

15 марта 2026, 08:01

РИА Новости: Уфимцев заявил, что по ОМС можно лечиться в любом регионе

Фото: iStock/demaerre

Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.





Уфимцев отметил, что в случае необходимости консультации по вопросам медицинской помощи или при нарушении прав в процессе её оказания, человек может обратиться к представителю страховой медицинской организации, с которой он заключил договор обязательного медицинского страхования. Представитель поможет решить возникшие проблемы.



Он также подчеркнул, что бесплатная медицинская помощь предоставляется с определёнными ограничениями.





«Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться», — пояснил Уфимцев.