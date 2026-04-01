Биолог рассказал об опасности весеннего сбора грибов

01 апреля 2026, 21:44

Биолог Опарин: Сморчки и строчки представляют особую опасность весной

Сбор грибов весной связан с повышенными рисками из-за распространенных заблуждений и неправильной идентификации видов. Об этом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.





По его словам, начинающие грибники часто уверены в том, что весной ядовитых грибов почти нет или их легко заметить.





«Особую сложность представляют ранние грибы — сморчки и строчки, которые имеют нетипичную форму. Сморчки полностью полые внутри, тогда как строчки обладают извилистой «мозговидной» шляпкой и камерной структурой. При любых сомнениях от сбора грибов следует отказаться», — подчеркнул Опарин в разговоре с «Известиями».