Биолог рассказал об опасности весеннего сбора грибов
Биолог Опарин: Сморчки и строчки представляют особую опасность весной
Сбор грибов весной связан с повышенными рисками из-за распространенных заблуждений и неправильной идентификации видов. Об этом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
По его словам, начинающие грибники часто уверены в том, что весной ядовитых грибов почти нет или их легко заметить.
«Особую сложность представляют ранние грибы — сморчки и строчки, которые имеют нетипичную форму. Сморчки полностью полые внутри, тогда как строчки обладают извилистой «мозговидной» шляпкой и камерной структурой. При любых сомнениях от сбора грибов следует отказаться», — подчеркнул Опарин в разговоре с «Известиями».
Он посоветовал не собирать грибы рядом с дорогой и в городской среде, поскольку они накапливают тяжелые металлы и вредные вещества из окружающей среды.
Опарин подчеркнул, что собирать нужно только хорошо знакомые виды, использовать проветриваемую тару и не повреждать грибницу.