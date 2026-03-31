В Подмосковье предупредили о штрафах за сбор краснокнижных грибов
В Московской области ожидается грибной бум — благодаря накопленной в почве влаге и ускоренному росту температур. Жители уже сообщают о появлении первых строчков, сморчков, саркосциф и других видов. Однако биологи предупреждают: в регионе произрастает 27 видов грибов, занесенных в Красную книгу, и их сбор грозит административной ответственностью, сообщает Министерство экологии и природопользования регоина.
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что многие охраняемые виды внешне напоминают привычные для грибников грибы, вплоть до схожести названий: боровик укореняющийся, подберезовик разноцветный, груздь лиловеющий, сыроежки золотистая, разнолистная, зеленоватая и другие.
«Поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы не срезать краснокнижный гриб. Тем более, что многие из охраняемых видов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще», — подчеркнул он.Ранее в КоАП Московской области были внесены изменения, усиливающие ответственность за сбор и продажу грибов, включенных в региональную Красную книгу. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года. За незаконную добычу, уничтожение или продажу таких грибов предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.