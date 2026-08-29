Стало известно, какой будет погода в Москве 1 сентября

29 августа 2026, 13:54

Синоптик Позднякова: 1 сентября в Москве ожидается до 25 градусов тепла

Фото: Istock/YuTphotograph

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 1 сентября в столице и области установится тёплая погода.





В беседе с «Абзацем» синоптик подчеркнула, что осадков в регионе не прогнозируют, а в ночные часы температура в Москве составит 12-13 градусов тепла.

«К тому моменту, когда пойдут школьники, температура поднимется до 15-16 градусов, так что на эти значения надо рассчитывать. А когда закончатся все мероприятия, часам к 14-15, термометры в Московском регионе достигнут отметки 23-25 градусов. Зонты можно не брать, будет очень комфортно для первого сентября», — отметила Татьяна.