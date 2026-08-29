Россиянам назвали самое опасное для человека комнатное растение

29 августа 2026, 16:05

Биолог Сафонов: диффенбахия может вызвать отёк гортани у человека

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Диффенбахия является одним из самых опасных комнатных растений, контакт с которым может вызвать у человека отёк гортани. Об этом рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.