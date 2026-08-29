Россиянам назвали самое опасное для человека комнатное растение
Диффенбахия является одним из самых опасных комнатных растений, контакт с которым может вызвать у человека отёк гортани. Об этом рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
Диффенбахия — популярное, но небезопасное комнатное растение, известное в народе как «немая розга» из-за ядовитого сока в стебле. Контакт с этим соком может вызвать отёк гортани и временную потерю речи у взрослых, а для детей это может обернуться необходимостью госпитализации. Поэтому важно держать растение вне зоны досягаемости детей, предупредил биолог.
Сафонов отметил, что родители должны следить за тем, чтобы ребёнок не обжёг слизистую оболочку, потирая глаза или облизывая пальцы после контакта со сломанным стеблем диффенбахии. Специалист добавил, что нет необходимости выбрасывать растение. Достаточно поставить его в недоступное для детей место и объяснить им, что листья нельзя рвать.
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