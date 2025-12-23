Биолог рассказала, как обезопасить себя от клещей с живой елки
Биолог Трофимова: клещи с живой елки не несут опасность для человека
Клещи, попавшие в квартиру с живой елки, неопасны для человека. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне находят «елочных» клещей в своих квартирах. Отмечается, что насекомые прячутся в трещинах ствола и иголках живых елок, а их укусы могут привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и другими болезнями.
«Иксодовые клещи никогда не селятся на деревьях, не могут они быть и на нижней части ствола — кора для них слишком жесткая. Иксодовые клещи обитают только в траве и зимуют в лесной подстилке. А вот паутинные клещи вполне могут попасть в квартиру вместе с хвойным деревом, особенно если в питомнике это дерево росло рядом с туями», — пояснила Трофимова в разговоре с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что паутинных клещей сложно увидеть на дереве ввиду их крошечного размера, однако частично пожелтевшая хвоя может указывать на их наличие.
Тем временем технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков в разговоре с RT рассказал, что хвойные клещи не переносят инфекции.
«Но инструкция для покупателей такова. Предварительно стоит стряхнуть ёлку на улице. Принеся в дом, поместить дерево в ванну под воду температурой до 30 градусов. Соответственно, проработать всё от ствола до кроны, чтобы вымыть насекомых», — посоветовал эксперт.
Наличие насекомых на елке ставит под сомнение локацию среза дерева, и проведение необходимой предпродажной подготовки, заключил Меньшиков.