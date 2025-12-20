В МЧС рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю ёлку
При покупке новогодней ёлки важно соблюдать правила пожарной безопасности. Это касается как живых, так и искусственных деревьев, сообщили в пресс‑службе МЧС РФ в беседе с ТАСС.
Натуральные ели представляют наибольшую опасность, особенно если они несвежие. Во втором случае деревья при возгорании будут выделять токсичные вещества, что может мгновенно отразится на дыхательной системе.
МЧС рекомендует отдавать предпочтение свежесрубленным растениям, так как они менее пожароопасны. Покупать ёлки следует только в официальных точках продаж, которые имеют необходимую документацию.
Искусственные деревья лучше приобретать в специализированных магазинах. МЧС советует проверять наличие противопожарной пропитки и сертификат соответствия на товаре.
Ёлки из некачественных полимеров могут быстро воспламеняться, особенно при нарушении условий эксплуатации, добавили специалисты.
