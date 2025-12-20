В МЧС рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю ёлку

20 декабря 2025, 05:27

МЧС напомнило правила безопасности при покупке новогодней ёлки

Фото: iStock/Zakharova_Natalia

При покупке новогодней ёлки важно соблюдать правила пожарной безопасности. Это касается как живых, так и искусственных деревьев, сообщили в пресс‑службе МЧС РФ в беседе с ТАСС.