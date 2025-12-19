Достижения.рф

В Климовске открылась выставка винтажных ёлочных игрушек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Выставка винтажных ёлочных игрушек «Новогоднее ассорти» открылась Климовском отделе краеведения Подольского краеведческого музея. Об том сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.



Часть игрушек передала для экспозиции мать погибшего военного корреспондента Дмитрия Холодова — местного уроженца. Её вкладом стали, в частности, ватные игрушки 1937 года — птицы, фрукты и овощи.

«Посетители могут увидеть, как менялись ёлочные игрушки, отражая происходящее в стране. Например, наступление космической эры привело к созданию игрушек в виде ракет и космонавтов, а благодаря популярному фильму «Цирк» ёлки украшали клоунами», — говорится.
На выставке есть также Дед Мороз, созданный на Тульском заводе в 1961 году и служивший для хранения подарков.

Экспозиция открыта до 18 января, возрастных ограничений нет.
Лев Каштанов

