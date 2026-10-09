Достижения.рф

Гигантская опухоль заставила почернеть орган жительницы Владивостока и едва не убила её

Amur Mash: Во Владивостоке врачи спасли женщину с опухолью размером с арбуз
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Во Владивостоке у 62-летней местной жительницы обнаружили опухоль размером с арбуз, которая едва не привела к летальному исходу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.



Уточняется, что женщина несколько дней терпела сильную боль и только потом обратилась в больницу. Врачи нашли у неё гигантское новообразование правого яичника диаметром около 30 сантиметров. Однако опасность заключалась не только в размерах: орган перекрутился на 720 градусов. Из-за этого он почернел, кровообращение остановилось, а придатки оказались на грани самоампутации.

Счёт шёл на часы. Опухоль могла разорваться, что грозило перитонитом и смертью. Медики срочно прооперировали пациентку и сумели спасти ей жизнь. Сейчас женщина восстанавливается.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке пенсионерка стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла шесть миллионов рублей. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0