Гигантская опухоль заставила почернеть орган жительницы Владивостока и едва не убила её
Во Владивостоке у 62-летней местной жительницы обнаружили опухоль размером с арбуз, которая едва не привела к летальному исходу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Уточняется, что женщина несколько дней терпела сильную боль и только потом обратилась в больницу. Врачи нашли у неё гигантское новообразование правого яичника диаметром около 30 сантиметров. Однако опасность заключалась не только в размерах: орган перекрутился на 720 градусов. Из-за этого он почернел, кровообращение остановилось, а придатки оказались на грани самоампутации.
Счёт шёл на часы. Опухоль могла разорваться, что грозило перитонитом и смертью. Медики срочно прооперировали пациентку и сумели спасти ей жизнь. Сейчас женщина восстанавливается.
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