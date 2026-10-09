Гигантская опухоль заставила почернеть орган жительницы Владивостока и едва не убила её

09 октября 2026, 03:56

Amur Mash: Во Владивостоке врачи спасли женщину с опухолью размером с арбуз

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Во Владивостоке у 62-летней местной жительницы обнаружили опухоль размером с арбуз, которая едва не привела к летальному исходу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.