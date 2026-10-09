Врач объяснил, когда после ранения нужна прививка от столбняка
Врач-хирург «СМ-Клиника» в Рязани, кандидат медицинских наук Леонид Новиков сообщил, что риск столбняка после травмы зависит от характера повреждения и срока последней вакцинации. При загрязненной глубокой ране ревакцинацию могут рекомендовать, если с предыдущей прививки прошло пять лет или больше.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что травма о корягу или другой предмет в лесу сама по себе не приводит к заражению. Однако в повреждение способны попасть земля, древесная щепа и споры Clostridium tetani. Возбудитель живет в почве и окружающей среде, поэтому связывать его исключительно с ржавым металлом неверно.
Наиболее опасными Новиков назвал колотые, рваные и глубокие повреждения, особенно при попадании грязи. Угрозу повышают участки тканей с плохим кровоснабжением: в среде с низким содержанием кислорода бактерия получает условия для размножения. Поверхностную царапину тоже нужно очистить, хотя вероятность инфекции при ней ниже.
После травмы врач советует промыть поврежденное место водой с мылом, убрать видимую грязь и закрыть рану чистой повязкой. Глубоко застрявшие осколки, щепки или другие предметы не стоит пытаться достать самостоятельно. Не следует заливать глубокое повреждение агрессивными антисептиками и заклеивать его до очистки.
При полном курсе вакцинации и сроке менее пяти лет с последней дозы экстренная прививка при загрязнении чаще всего не нужна. Для чистой небольшой раны ориентир составляет десять лет. Взрослым в России рекомендуют планово повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка раз в десятилетие.
Если человек не знает свой прививочный статус, не завершил первичную вакцинацию или вообще не получал ее, нужно без промедления обратиться в травмпункт. При серьезных загрязненных повреждениях врач может назначить вакцину и противостолбнячный иммуноглобулин. Готовые антитела помогают защитить организм на период формирования иммунного ответа.
Новиков подчеркнул, что антибиотики не служат заменой вакцинации против столбняка. После глубокого прокола, рваной раны или контакта поврежденной кожи с землей медицинскую помощь лучше получить в день травмы.
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