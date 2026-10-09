Врач объяснил, когда после ранения нужна прививка от столбняка

09 октября 2026, 09:13

Врач Новиков: привика от столбняка нужна, если последняя была более 5 лет назад

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Врач-хирург «СМ-Клиника» в Рязани, кандидат медицинских наук Леонид Новиков сообщил, что риск столбняка после травмы зависит от характера повреждения и срока последней вакцинации. При загрязненной глубокой ране ревакцинацию могут рекомендовать, если с предыдущей прививки прошло пять лет или больше.