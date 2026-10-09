Осенний звездопад Дельта-Ауригиды достигнет пика в ночь на 11 октября
В ночь на 11 октября своего максимума достигнет метеорный поток Дельта-Ауригиды. Об этом в беседе с ТАСС рассказал эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.
По его словам, Дельта-Ауригиды — один из самых любопытных, но малоизвестных осенних звездопадов. Радиант потока расположен в созвездии Возничего, а пик активности приходится на 11 октября. Учёные прогнозируют мощность звездопада на уровне до пяти вспышек в час, их можно будет разглядеть невооружённым глазом.
Для жителей северных широт радиант Дельта-Ауригид не заходит за горизонт всю ночь. Более того, в выходные Луна не станет засвечивать небо, что улучшит условия для наблюдений. Сам поток слабый, поэтому лучше выбрать место подальше от городских огней.
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