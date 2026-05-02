Биолог рассказала, когда можно высаживать рассаду томатов в открытый грунт
Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Наталия Мацишина рассказала в беседе с РИА Новости, когда можно высаживать рассаду томатов в открытый грунт.
Мацишина рекомендует ориентироваться не на календарь или советы окружающих, а на температуру почвы на глубине 10–15 сантиметров. Для теплолюбивых культур, таких как томаты, перцы и огурцы, важно, чтобы почва прогрелась до +12…+15 градусов Цельсия, прежде чем их высаживать. Томаты, как самые выносливые из этой группы, могут выдерживать более низкие температуры.
По ее словам, если использовать теплицу, можно начать высадку на две недели раньше, но только если земля внутри достаточно прогрелась. Посадка растений в холодную почву может привести к их стрессу, так как корни перестают впитывать влагу и питательные вещества. Это проявляется в посинении стеблей у томатов или мгновенном пожелтении листьев. Даже если позже станет теплее, такие растения будут отставать в развитии на две-три недели.
Мацишина отметила, что в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье, оптимальные условия для посадки наступают уже в конце апреля. В средней полосе и Подмосковье это происходит в конце мая или начале июня. В Сибири и на Урале подходящие условия для посадки устанавливаются не раньше середины июня.
