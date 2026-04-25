Дачников предупредили о штрафе и уголовной ответственности за некоторые растения
Список запрещенных к выращиванию на участке растений закреплен в перечне постановления правительства, но в ботанических магазинах они часто продаются под безобидными коммерческими названиями. Об этом сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, передает «Лента.ру».
Русяев отметил, что на участок по незнанию или из любопытства можно легко завезти коноплю, снотворный мак и другие наркосодержащие виды мака, а также ипомею трехцветную, шалфей предсказателей, гармалу, эфедру, голубой лотос, розу гавайскую, мимозу хостилис, кактусы с мескалином и грибы с псилоцибином. Он подчеркнул важность сверки ботанического названия вида с правительственным перечнем.
Если количество растений невелико и не достигает уголовного состава, применяется Кодекс об административных правонарушениях. Гражданину грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток за незаконное культивирование. Отдельным наказанием предусмотрено взыскание для тех, у кого растения выросли самосевом, а после официального предписания участок не был приведён в порядок. В этом случае штраф для гражданина составляет от 3 до 4 тысяч рублей, пояснил эксперт. Ссылка на случайное появление растений не освобождает от ответственности, если предписание уже вынесено и не выполнено, подчеркнул юрист.
Эксперт также сообщил, что уголовная ответственность наступает при крупном размере посадок. Минимальная санкция включает штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов. Далее следуют ограничение свободы до 2 лет и лишение свободы на аналогичный срок.
За особо крупный размер можно получить до 8 лет реального лишения свободы. Пороговые значения зависят от количества растений. Для конопли крупный размер начинается с 20 кустов, для мака — с 10, для ипомеи трехцветной — также с 10. Особо крупный размер для этих же позиций начинается от 330, 200 и 100 растений соответственно. Учитываются каждое растение отдельно, поэтому даже декоративные маки на клумбе или несколько кустов конопли могут перевести дело из административной плоскости в уголовную, добавил юрист.
