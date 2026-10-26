Учёные раскрыли тайну формирования уникальных черт лица

26 октября 2026, 10:24

Учёные впервые расписали механизм формирования уникальных черт лица

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Международная группа ученых с участием российских специалистов впервые подробно изучила генетические механизмы, регулирующие формирование лица человека на ранних стадиях эмбрионального развития. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics и могут найти применение в диагностике и лечении врожденных черепно-лицевых аномалий, а также в разработке методов регенеративной медицины.





Исследователи проследили ключевые процессы, происходящие с шестой по одиннадцатую неделю беременности, и создали атлас клеток и регуляторных элементов ДНК, от которых зависит развитие индивидуальных черт лица.



Авторы исследования сосредоточились на том, как генетическая информация определяет особенности строения лица и почему у разных людей формируются отличающиеся черты. Эту задачу осложняет многообразие клеточных процессов, участвующих в развитии тканей.





«Генетическое разнообразие человека порождает поразительное разнообразие форм лица, а черепно-лицевые аномалии входят в число наиболее распространенных врожденных дефектов. Выявление клеточных механизмов, посредством которых геном влияет на вариативность черт лица, остается сложной задачей. В данном исследовании мы создали мультимодальный атлас лиц на протяжении 6–11 недель эмбрионального развития», — написали ученые, слова которых приводят «Известия».