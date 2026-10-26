Врач ответила, можно ли заразиться туберкулезом в автобусе

26 октября 2026, 08:43

Врач Лапырева: заразиться туберкулезом в короткой поездке в автобусе маловероятно

Фото: iStock/YakobchukOlena

Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера (МОКПТД) Ирина Лапырева ответила, можно ли заразиться туберкулезом в переполненном метро или рядом с кашляющим пассажиром в автобусе. Ее слова приводит издание Life.ru.