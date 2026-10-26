Врач ответила, можно ли заразиться туберкулезом в автобусе
Заместитель главного врача по медицинской части Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера (МОКПТД) Ирина Лапырева ответила, можно ли заразиться туберкулезом в переполненном метро или рядом с кашляющим пассажиром в автобусе. Ее слова приводит издание Life.ru.
Специалист отметила, что далеко не каждый контакт с больным представляет угрозу. Основной путь передачи инфекции — воздушный: человек с заразной формой заболевания легких выделяет микобактерии при кашле, разговоре или чихании, и они способны сохраняться в воздухе несколько часов, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией.
При этом заразиться за обычную короткую поездку в общественном транспорте маловероятно. Куда важнее длительность контакта, количество выделяемых бактерий и условия, в которых находятся люди. Наибольший риск возникает при продолжительном и тесном общении с носителем, особенно в непроветриваемом помещении, тогда как кратковременная встреча опасна гораздо меньше.
Туберкулез может коснуться любого человека независимо от социального положения, но особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом. Распознать болезнь лишь по симптомам нельзя: длительный кашель, слабость, температура, ночная потливость и потеря веса встречаются и при других недугах, а иногда заболевание протекает без выраженных жалоб.
Эксперт советует не пренебрегать профилактическими обследованиями, а при долгом контакте с заразным больным — обращаться к врачу даже при нормальном самочувствии. Снизить риск помогают вентиляция помещений, своевременное выявление больных и эффективное лечение. Отказываться от общественного транспорта или бояться любой общей посуды из-за туберкулеза оснований нет, заключила Лапырева.
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