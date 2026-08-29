Биолог развеял миф о влиянии полнолуния на клев рыбы

29 августа 2026, 09:48

Биолог Федоров: активность рыбы зависит от погоды, а не от полнолуния

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Активность рыбы зависит от различных факторов, а не от полнолуния. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.