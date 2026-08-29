Биолог развеял миф о влиянии полнолуния на клев рыбы
Активность рыбы зависит от различных факторов, а не от полнолуния. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Влияние полнолуния на клев рыбы — это скорее миф, чем реальный фактор, определяющий активность рыбы, подчеркнул биолог. Он отметил, что основными условиями для успешного улова являются погодные условия, температура воды и атмосферное давление.
Федоров добавил, что поведение рыбы зависит от её вида, прозрачности воды, глубины, наличия пищи и, прежде всего, стабильности погодных условий. При стабильной погоде, нормальном давлении и достаточном содержании кислорода в воде рыба будет активна как в полнолуние, так и в дневное и вечернее время. Однако, по его словам, в некоторых случаях полнолуние действительно может влиять на поведение отдельных видов рыб, но только в условиях прозрачной воды и на мелководье.
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